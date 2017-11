Wat is er te doen in Zeeland in november? Tips! (foto: Middelburg 800 (Youtube))

Je hoeft je niet niet vervelen deze november. We hebben een selectie van feestjes, activiteiten en evenementen voor je verzameld.

1 tot en met 4 november - Waterlicht

Ervaren hoe het is om in een stad onder water te staan? Op de markt in Middelburg is van 1 tot en met 4 november elke avond van 18:30 tot 23:30 uur een bijzondere voorstelling door Daan Roosegaarde te zien. De golvende lijnen van licht zijn gemaakt met de laatste LED technologie, software en lenzen. Het is als een virtuele overstroming die laat zien hoe hoog het water zou stijgen zonder menselijke interventie.

Zaterdag 4 november - Trouwbeurs TrouwTastisch 'Autumn Leaves'

Staat er binnenkort een trouwerij op de planning? Dan kun je deze trouwbeurs in de historische kerk in Oost-Souburg niet missen. Op zaterdag 4 november kun je hier volop inspiratie opdoen. Op deze beurs zullen meer dan 30 trouwleveranciers klaar staan om je te informeren. Zo zijn er stands met een weddingplanner, bruidsmodewinkel, DJ en zelfs een foodtruck. Ook kun je meedoen aan workshops als stijldansen en 'Do It Yourself' make-up. Kijk voor meer informatie op Facebook.

7, 8 en 9 november - Contacta

Met ruim 350 standhouders en 23.500 bezoekers is de Contacta grootste netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. Op Omroep Zeeland radio hoor je de hele week actuele reportages vanaf de beursvloer. Op televisie zie je op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond een verslag van de beursdag en achtergronden bij de beurs. Vanaf onze stand op de Contacta wordt live radio uitgezonden en staan we klaar om vragen te beantwoorden.

Vrijdag 10 november - Pokoe

Afgelopen zomer waren ze onder andere te vinden op Pleinvrees, Soenda, Thuishaven en Wildeburg en nu staat Lövestad vrijdag 10 november in De Spot in Middelburg met een live set.

Zaterdag 11 november - Kickboksevenement Luctor et Emergo

Voor de tweede keer wordt op Schouwen Duiveland het Kickboks evenement Luctor et Emergo georganiseerd. Kickboksers uit Zeeland en omstreken zullende ring betreden. Het publiek kan genieten van spannende kickbokswedstrijden.

Zaterdag 11 november - Hulster Carnavalsliedfestival

In een tent op de Grote Markt in Hulst vindt op zaterdagavond 11 november het Carnavalsliedfestival plaats. Een avond vol carnavalsmuziek op z'n 'Ulsters'. Met als hoogtepunt de bekendmaking van Prins Carnaval 2018/19 om stipt 23.11 uur.

Zaterdag 18 november - GravelPit Terneuzen

GravelPit is dé plek voor de beste lokale, Zeeuwse en landelijke HipHop-acts. Tijdens deze eerste editie zullen onder meer de Zeeuwse HipHop-band 'De Hobbyisten' en de Amsterdamse 'DJ El Chino' een optreden geven. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van De Pit in Terneuzen.

Zaterdag 18 november - Ruyter Rock

Alle liefhebbers van rock en metal muziek opgelet! Deze rockavond met Europese bands als Crystal Dream, Imitallica, ACDC UK, Sixties Revolution mag je niet missen. Op zaterdag 18 november in het Arsenaal Theater in Vlissingen.

Zaterdag 25 november - Night of the Friends 10 jaar!

Tijdens de tiende editie van Night of the Friends op zaterdag 25 november in Porgy&Bess in Terneuzen kun je niet alleen genieten van een gevarieerd programma met artiesten als Woodworks de Band, The Blondes, DJ Martin en meer, je steunt met het kopen van een entreebewijs ook Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen.

Intocht Sinterklaas

Hij komt, hij komt de lieve, goede Sint! Maar wanneer? Wij hebben overzicht gemaakt van de Zeeuwse intochten.

Intocht Sinterklaas in Zeeland

Plaats Datum Zierikzee 18 november

Middelburg

18 november

Aardenburg 18 november Breskens 18 november Goes 18 november Heinkenszand 18 november Hoek 18 november Oostburg 18 november Oud-Vossemeer 18 november Sas van Gent 18 november Sluis 18 november Terneuzen 18 november Tholen 18 november

Vlissingen 18 november Westkapelle 18 november Yerseke 18 november Zierikzee 18 november Hulst 19 november Sluiskil 19 november Ouwerkerk 24 november Zierikzee 25 november Arnemuiden 25 november Axel 25 november Burgh-Haamstede 25 november Dreischor 25 november Kapelle 25 november Noordwelle 25 november Oost-Souburg 25 november Scherpenisse 25 november Overzande 26 november Westdorpe 26 november Hulst (Marsepein Dans Festijn) 26 november Kamperland 2 december

