Opsporing Verzocht: politie zoekt daders 'babbeltruc' in Goes (foto: Opsporing Verzocht)

In het tv-programma Opsporing Verzocht vroeg de politie dinsdagavond aandacht voor de diefstal van een pinpas van een 82-jarige man in Goes. De daders pinden na de diefstal een groot bedrag bij een geldautomaat en gingen er met de buit vandoor.

Beelden van Opsporing Verzocht babbeltruc in Goes

De beelden zijn op maandagmiddag 19 juni gemaakt en laten zien hoe een man en een vrouw bij de achtergevel van de HEMA de pas van een 82-jarige man stelen. Volgens de politie had het duo net daarvoor de pincode al afgekeken en spreken ze vervolgens het slachtoffer aan om te zeggen dat hij geld op de grond heeft laten vallen. Later spreken ze de man weer aan: het briefje van vijf euro was toch van hen, of de man het terug wil geven. Als het slachtoffer zijn portemonnee trekt om geld te pakken, wordt hij gerold.

De politie schrijft in een opsporingsbericht dat het mogelijk om daders gaat die 'deze truc aan de lopende band uitvoeren door heel Nederland'. Kort na de diefstal pinnen twee mannen met de gestolen bankpas een flink geldbedrag bij het geldautomaat op het parkeerterrein van de Agrimarkt aan de Van Doornestraat.

Omschrijving daders

In het opsporingsbericht omschrijft de politie de daders bij de HEMA als volgt: de man was stevig gebouwd en droeg een geruit overhemd. De vrouw droeg een hoedje, haar lange blonde haar zat in een staart, ze had een vrij grote boezem en sprak gebrekkig Nederlands. Bij het pinnen bij het geldautomaat zien we de mannelijke dader van de HEMA samen met een derde dader.

Opsporing Verzocht wordt woensdag om 12.15 uur herhaald op NPO2.