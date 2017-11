Deel dit artikel:











'Straalmiddel van Eurogrit langer vervuild met asbest'

Het asbesthoudende straalgrit dat onder meer bij de renovatie van de Arsenaaltoren en Heerema werd gebruikt, is al veel langer vervuild dan tot nu toe werd aangenomen. De inspectie SZW houdt er rekening mee dat al sinds mei 2015 asbest in het grit zat. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO in opdracht van de inspectie heeft uitgevoerd, schrijft het AD.

De Arsenaaltoren in Vlissingen staat deze zomer weer in de steigers. (foto: Omroep Zeeland) Het onderzoeksinstituut vond asbest in oude monsters staalgrit. "Het gaat om heel kleine hoeveelheden", zegt Paul van der Burg van de inspectie SZW tegenover de krant. Hoe het asbest in het grit is gekomen wordt nog onderzocht. Fabrikant Eurogrit uit Dordrecht is een van de grootste gritleveranciers van Nederland. Het bedrijf sloeg begin deze maand alarm na de ontdekking van asbest in staalgrit. Werkplaats Terneuzen Deze week bleek dat het straalgrit ook werd gebruikt bij de gemeentelijke werkplaats de Koegors in Terneuzen. Bij scheepsbouwers Damen en Amels werden uit voorzorg 250 werknemers naar huis gestuurd. Na onderzoek werden beide bedrijven asbestvrij verklaard. Bij Heerema, de Arsenaaltoren en de Terneuzense werkplaats waar het grit wel aangetroffen werd, zijn saneringsplannen opgesteld en of uitgevoerd. Lees ook: Asbest vrijgekomen bij renovatie Arsenaaltoren

