Nieuwe stoplichten, levensgevaarlijke situaties

Gouden medaille voor de ChristenUnie

De gouden medaille gaat deze maand naar Willemien Treurniet van de ChristenUnie in Middelburg. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de levensgevaarlijke situaties bij werkzaamheden op belangrijke toegangswegen van van de stad, zoals de Schroeweg en de Looiersingel.

De gemeente heeft borden geplaatst om fietsers om te leiden. Maar de omleidingsroutes zijn zo onduidelijk dat fietsers soms geen idee meer hebben welke kant ze op moeten. Het gevolg is dat ze de drukke weg oversteken terwijl auto's en vrachtwagens daar op volle snelheid rijden. Onacceptabel, vindt de ChristenUnie in Middelburg.

Willemien Treurniet van de ChristenUnie in Middelburg wint deze maand de gouden medaille (foto: Omroep Zeeland)

Papieren werkelijkheid

Voordat Treurniet de schriftelijke vragen stelde, heeft ze gebeld met de gemeente. Daar zeiden ze dat op papier alles goed was geregeld. Maar de realiteit is toch net even iets anders dan de papieren werkelijkheid op het gemeentehuis. Treurniet vindt dat de gemeente dit veel beter had moeten moeten aanpakken.

Daarmee is Willemien Treurniet de Zeeuwse politicus die in oktober het meest haar best heeft gedaan om een probleem op te lossen waar gewone mensen tegen aanlopen. En daarmee wint ze de gouden medaille.

Plastic afval wordt in sommige gemeenten thuis opgehaald (foto: Omroep Zeeland)

Zilveren medaille voor D66

De zilveren medaille gaat naar D66 in Terneuzen. Die partij heeft schriftelijke vragen gesteld over het gescheiden inzamelen van plastic afval. Want ze hebben gehoord dat al het plastic afval uit Terneuzen gewoon wordt verbrand. D66 vraagt zich af of gescheiden inzamelen dan nog wel zin heeft. Het lijkt erop dat Terneuzenaren nu voor jan met de korte achternaam hun plastic afval apart houden. Goede actie dat D66 dat aan de kaak stelt.

Joint (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Bronzen medaille voor GroenLinks

De bronzen medaille gaat naar GroenLinks in Goes. Die partij was er als de kippen bij toen begin oktober uitlekte dat het nieuwe kabinet een proef wil doen met het legaal telen van wiet. Dat allemaal in de hoop om de drugscriminaliteit terug te dringen. Dat is ook nodig in Goes en dus stelt GroenLinks voor om Goes mee te laten doen aan de proef. Alert gereageerd en goed voor de inwoners van Goes.

Nerts (foto: Omroep Zeeland)

Dat kan beter!

In Ferdinands Vragenuurtje worden niet alleen medailles uitgereikt. Partijen die onnozele of overbodige vragen stellen, worden in deze rubriek publiekelijk aan de schandpaal genageld. En die dubieuze eer valt deze keer te beurt aan GroenLinks in Provinciale Staten omdat die deze maand uitblinkt in luiheid.

GroenLinks heeft iets gelezen over een landelijk onderzoek door Animal Rights naar nertsenfokkerijen. En nu moet het provinciebestuur van GroenLinks uitzoeken of er ook Zeeuwse fokkerijen zijn onderzocht. Dat is echt de gemakzucht ten top, want zoiets kunnen ze zelf ook wel even googelen of nabellen. Maar blijkbaar is dat voor GroenLinks te moeilijk. En daarom zeggen wij van Omroep Zeeland: