Aantal sluitingen drugspanden in Zeeland stijgt snel

Steeds meer drugspanden gesloten op last van de burgemeester (foto: Omroep Zeeland)

Overzicht

Van alle dertien Zeeuwse gemeentes vroeg Omroep Zeeland de cijfers van afgelopen vier jaar op. Opvallend zijn het aantal sluitingen van drugspanden in de gemeentes Vlissingen en Goes. In Goes gingen vorig jaar vijftien panden dicht waar meer dan de toegestane hoeveelheid drugs werd gevonden, in Vlissingen waren dat er elf. Die laatste gemeente heeft overigens dit jaar al twintig panden gesloten.



Waarnemend burgemeester Herman Klitsie van Goes legt uit: "Sinds een aantal jaar stelt de wet burgemeesters in staat om die panden onder bepaalde voorwaarden te sluiten en daar heeft mijn voorganger, maar ook de politie, afgelopen jaren actief gebruik van gemaakt."

Mensen overtreden de wet en bezorgen overlast. Dat staan wij gewoon niet toe." Waarnemend burgemeester van Goes, Herman Klitsie

Hoewel Goes de meeste drugspanden in 2016 sloot, is dat volgens Klitsie niet per se bijzonder: "Wij hebben geen groter probleem qua drugs in Goes dan andere gemeenten in de provincie. Wij treden er alleen harder tegenop. Mensen overtreden de wet en bezorgen overlast. Dat staan wij gewoon niet toe."

Wet Damocles

Burgemeesters hebben een tijd geleden meer bevoegdheid gekregen met de Wet Damocles. Zij kunnen door deze wet zonder waarschuwing of strafrechtelijk proces panden voor drie maanden sluiten. Dan moet er wel meer dan vijf hennepplanten of meer dan vijf gram drugs aangetroffen worden in een pand. Burgemeesters maken hier de laatste jaren steeds vaker gebruik vanwege de aanpak van de zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Dat is criminaliteit waarbij de onderwereld zich met de bovenwereld vermengd.

Voormalig minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok diende in de vorige kabinetsperiode een voorstel in voor het aanpassen van de wet Damocles. Daarbij krijgen burgemeesters nog meer bevoegdheden. Er wordt dan niet meer gekeken naar de toegestane handelshoeveelheid, maar panden kunnen al gesloten worden als er spullen worden aangetroffen voor het maken of kweken van drugs. Of dit wetsvoorstel ook daadwerkelijk wordt aangenomen, moet nog blijken.