Leerlingen De Statie vanaf maandag naar andere scholen

MFC De Statie in Sas van Gent uit voorzorg gesloten vanwege mogelijke constructiefouten (foto: Omroep Zeeland)

De leerlingen van De Statie kunnen voorlopig niet op hun eigen school terecht omdat er onderzoek wordt gedaan naar de betonconstructie van het gebouw. De gebruikte constructie is dezelfde als bij de parkeergarage in Eindhoven die gedeeltelijk is ingestort. De verwachting is dat het onderzoek in Sas van Gent binnen vier weken is afgerond.

Bussen

De gemeente Terneuzen zet bussen in voor het vervoer van de leerlingen naar hun tijdelijke school. Die vertrekken maandagmorgen vanaf het Suikerplein in Sas van Gent, het parkeerterrein bij voetbalclub Corns Boys. De leerlingen gaan vanaf maandag tijdelijk naar De Kreeke in Westdorpe, De Twijn in Terneuzen en basisschool St. Antonius in Axel.