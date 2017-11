Dolgedraaide man smijt mes naar politieagenten

Politieauto (foto: oz)

Bij de politie werd gisteravond rond 21.30 uur gemeld dat een man commotie veroorzaakt in Colijnsplaat. Door het rondvliegende terrasmeubilair raakten enkele auto's beschadigd.

Mes gegooid

Nadat een mes richting de politie was gegooid gingen enkele agenten en een politiehond het dak op en hielden de man aan.

Volgens de politie was de 28-jarige man (woonplaats nog onbekend) dolgedraaid en had hij amfetamine gebruikt. Hij verbleef in een bed & breakfast aan de Havenstraat. In zijn kamer vond de politie enkele tientallen gram hennep gevonden.