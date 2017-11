Deel dit artikel:











Nieuwbouw Zeevaartschool Vlissingse boulevard uitgesteld

De nieuwbouw van de Zeevaartschool aan de Vlissingse boulevard is met zeker vijf jaar uitgesteld. De onderwijsinstelling zou al eerder terugkeren op de boulevard, maar het geld dat gereserveerd was voor het project moet naar het Joint Research Center in Middelburg.

Zeevaartschool (foto: Omroep Zeeland) Momenteel wordt er gebouwd aan het Joint Research Centre waar een deel van de hbo-opleidingen van HZ naartoe verhuist. Het Rijk draagt aan het onderzoekscentrum 7 miljoen euro bij en daardoor moet de HZ nu ook met geld over de brug komen. Het gebouw aan de Vlissingse boulevard van de onderwijsinstelling blijft nog wel in gebruik als lesvoorziening, maar niet voor maritieme studenten. Zij blijven voorlopig aan de Edisonweg. Simulatorcentrum In de toekomst moeten de maritieme studenten op de Vlissingse boulevard een adequate leeromgeving krijgen die het moderne onderwijsproces maximaal ondersteunt. Ook moet het gebouw geschikt worden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De nieuwbouw zal bestaan uit vijf bouwlagen. Het hart van het gebouw wordt gevormd door een groot simulatorcentrum voor de hele academie. Daarnaast worden op de bovenste verdieping representatieve ruimtes en vergaderlocaties ingericht waar de hele HZ gebruik van kan maken.