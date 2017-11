Wie wint de Zeeuwse boekenprijs? En wie bepaalt dat?

Meer dan 75 inzendingen voor de Zeeuwse boekenprijs dit jaar (foto: Omroep Zeeland)

De juryleden hadden dit jaar de keuze uit 76 boeken, waaronder romans, gedichten, biografieën en geschiedenisboeken. Ze kozen eerst 10 kanshebbers, werden het vervolgens niet eens over een top vijf en besloten toen maar zes boeken te nomineren voor de Zeeuwse boekenprijs. Jurylid Perry Moree is directeur van de Bibliotheek van Zeeland. Hij vond de selectie nog niet zo makkelijk.

Moree is zich bewust van de enorme diversiteit van boeken waaruit de jury moet kiezen: "Er zit van alles bij: literatuur, goede geschiedenisboeken, kinderboeken, fotoboeken, maar ik zeg altijd maar: Alles is even waardevol voor de collectie Zeeland die we hier bewaren. Ik zie de Zeeuwse boekenprijs vooral als een motor om zoveel mogelijk Zeeuws materiaal te laten verschijnen."

Genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs 2017: - Alle gedichten van Hans Verhagen en Joep Bremmers - Bramen plukken van Wim Hofman - De drager van Jan Vantoortelboom - Een getekend leven van Reimond Kimpe en Lo van Driel - Selma van Carolijn Visser - De weergekeerde bloem van Wessel te Gussinklo.

De jury van de Zeeuwse boekenprijs bestaat uit Han Polman (Commissaris van de Koningin), Perry Moree (Directeur Bibliotheek van Zeeland), Jan van Damme (journalist PZC), Arjen Fortuin (voormalig recensent en één van de prijswinnaars van 2016) en Kathrin Ginsberg (directeur van de Stichting CBK Zeeland).

De uitreiking van de prijs is op 4 november in de bibliotheek in Middelburg en is het slotakkoord van de Week van het Zeeuwse Boek die op 25 oktober van start ging.

