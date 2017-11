Politie arresteert koffiedrinkende winkeldieven in Oostburg

Hard rijdende politieauto (foto: Omroep Zeeland)

De eerste melding van diefstal kwam rond 15.30 uur van een winkel aan de Veerhoeklaan. Toen de politie ter plekke arriveerde, liet de bedrijfsleider foto's zien van een van de daders. Volgens hem waren de dieven richting het woonzorgcentrum gerend. Een agent reed naar dit centrum en trof daar de man van de foto en een andere man al koffiedrinkend aan. Omdat de tweede man zich niet kon legitimeren, werden ze allebei aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 40-jarige man uit het Franse Vannes.

Nummer drie

De bedrijfsleider van de winkel deed aangifte. De daders hadden enkele tassen achtergelaten waar vermoedelijk gestolen spullen van andere winkels in Oostburg zaten. Rond 17.00 uur zag een agent een man op de Markt lopen die voldeed aan het signalement dat winkelmedewerkers hem gegeven hadden. De agent liep snel naar de winkel en vroeg een van de medewerksters of zij hem herkende. Dat deed ze, hij was eerder die middag al bij hen in de winkel geweest. De 41-jarige man uit het Franse Pontivy werd vervolgens ook aangehouden. Het drietal is voor verder onderzoek en verhoor naar Torentijd in Middelburg gebracht.

In de hele provincie

De filiaalmanager van een van de winkels in Oostburg deelde een foto in een appgroep van meerdere filiaalmanagers in Zeeland. Hij kreeg gelijk reacties uit Kapelle, Kruiningen en Terneuzen. Zij herkenden de man op de foto en vertelden dat bij hen ook geprobeerd was om spullen te stelen.