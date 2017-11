Deel dit artikel:











Werk Arsenaaltoren hervat na vondst 'kleine hoeveelheid asbest'

Het werk aan de Arsenaaltoren in Vlissingen wordt komende maandag hervat. Volgens Jørgen Geurts van AVV Beheer, eigenaar van de Arsenaaltoren, is de gevonden hoeveelheid asbest dermate klein dat er geen gevaar is. Het schilderwerk lag sinds 10 oktober stil.

De Arsenaaltoren in de steigers. (foto: Omroep Zeeland) Bij het verwijderen van verfresten werd staalgrit van leverancier Eurogrit gebruikt. Half oktober bleek dat dit straalmiddel asbest bevat en werd het werk stil gelegd. Volgens Geurts kan de asbest die bij het werk van de Arsenaaltoren is vrijgekomen 'eenvoudig' worden opgeruimd: "Nat maken en met een stofzuiger het grit opzuigen." In de radio-uitzending vertelt Geurts dat hij verwacht dat het opruimen één dag, hooguit twee dagen duurt: Behalve bij de Arsenaaltoren, werd het middel ook bij Heerema en de gemeentelijke werkplaats de Koegors in Terneuzen gebruikt. Ook daar zijn saneringsplannen opgesteld en of uitgevoerd. Grit wordt gebruikt bij het stralen van harde oppervlakten, zoals metaal. Bij dat werk worden onder hoge druk gritkorrels geblazen. Op die manier ontstaat een schuureffect om bijvoorbeeld roest of verf te verwijderen. Vandaag bleek dat het asbesthoudende staalgrit al veel langer vervuild is dan tot nu toe werd aangenomen. Het ministerie SZW houdt er rekening mee dat er al sinds mei 2015 asbest in het grit zit. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO in opdracht van de inspectie heeft uitgevoerd. Lees ook: 'Straalmiddel van Eurogrit langer vervuild met asbest'

