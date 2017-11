Verhuurder pand over wietkwekerij: 'Je weet gewoon niet wat je moet doen'

Inmiddels gaat het al iets beter en hebben Hans en Thea Terwiel het gewone leven weer op kunnen pakken, maar de afgelopen anderhalf jaar waren alles behalve rustgevend. In januari 2016 nam het echtpaar snackbar 't Smikkelhoekje over omdat ze toe waren aan een nieuwe uitdaging. De uitdaging bleek iets anders dan van te voren was ingeschat.

Als hoofdhuurder van het pand aan de Badhuisstraat werd Hans Terwiel verantwoordelijk voor de onderverhuur van de woningen boven het pand. In die woning zat al een huurder, maar toen Terwiel in januari een kijkje wilde nemen, bleek de sleutel niet meer te passen: "Ze hadden het slot vervangen en we hadden het idee dat het niet helemaal pluis was."

Eerst belde Terwiel de politie, maar die wilde niet komen. "Ik ben door het raam geklommen en trof in verschillende kamers een wietplantage aan. In een van de kamers stond een grote waterbassin met ongeveer honderdvijftig plantjes. In de kamers erboven stonden nog meer planten. In totaal 367."

Terwiel deed onmiddellijk aangifte en draaide zelf op voor de kosten aangezien de dader het pand huurde onder een valse identiteit: "Rond de dertien tot vijftienduizend euro. Het was één grote zooi. Deuren waren half afgezaagd en er zaten gaten in de vloeren en het plafond voor de elektriciteitskabels. Half februari hadden we eindelijk alles opgeknapt en toen kregen we ineens een brief van de gemeente. Ze gingen het pand voor drie maanden sluiten."

Zonder gerechtelijk bevel panden sluiten

De Wet van Damocles maakt het burgemeesters gemakkelijk. Zonder gerechtelijk bevel kunnen panden voor drie maanden gesloten worden na het vinden van drugs. Voor Terwiel betekende dat hij in totaal zes maanden huurinkomsten misliep en daarnaast imagoschade voor zijn net opgestarte onderneming. "De pamfletten hingen aan de ramen boven de snackbar en daar stond op dat het pand gesloten was vanwege het vinden van drugs. Dit kost je gewoon vijf jaar van je leven. Je hebt slapeloze nachten en je weet gewoon niet wat je moet doen."



De bestuursrechter oordeelde overigens in mei dat de burgemeester te streng is geweest met het sluiten van de woningen boven de snackbar. De proceskosten moeten vergoed worden, maar Terwiel is ook een procedure begonnen voor schadevergoeding van de misgelopen huurinkomsten en die procedure loopt nog steeds.