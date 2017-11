Dodenherdenking in Westkapelle: 'Iedereen in dit dorp heeft wel iemand verloren'

Om de Duitsers te verslaan, waren zware bombardementen nodig, waarbij de dijken doorbraken. Tijdens deze bevrijdingsacties overleden veel Westkappelaars. Canadese en Engelse troepen voerden de bombardementen uit. Ivo van Beekhuizen van museum het Polderhuis: "Iedereen in Westkapelle is onlosmakelijk verbonden met het monument, want bijna elke familie heeft wel iemand verloren tijdens de bombardementen in 1944."

Tijdens twee bombardementen werd vrijwel het hele dorp Westkapelle plat gebombardeerd. De strijd om Westkapelle was onderdeel van de Slag om de Schelde. Aan geallieerde zijde vielen daarbij 12.873 slachtoffers, waarvan 6.367 Canadezen. Pas na drie weken slaagden de geallieerden erin een vrije doorvaart te forceren naar de haven van Antwerpen.

Léon Dewitte was een van de aanwezigen in Westkapelle. Op zijn borst zitten verschillende onderscheidingen uit diverse landen. ''Ik heb al meerdere herdenkingen geregeld en geholpen met het oprichten van monumenten en als dank daarvoor heb ik deze onderscheidingen gekregen." Dewitte vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de herdenkingen. "Als mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, dan vind ik dat we daar aandacht voor moeten vragen in de vorm van dit soort herdenkingen."

Bij het monument bij het Polderhuis worden kransen gelegd (foto: Omroep Zeeland)

Iemand die zijn leven bijna gaf voor de vrijheid is de Engelse veteraan Norman Rose. Hij raakte op 1 november 1944 zwaargewond bij de strijd om Walcheren. ''Ik had een zeer grote wond aan mijn been en daar heb ik nu een gigantisch litteken aan overgehouden op mijn knie. Toen ik aankwam in Walcheren dacht ik dat ik dood ging, maar gelukkig is dat niet gebeurd." Deze herdenking betekent alles voor hem. "Als de bevrijding niet had plaatsgevonden hadden de Nazi's voor altijd de macht en dat is voorkomen."