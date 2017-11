ZMf haalt 20.000 euro op om te procederen tegen Brouwerseiland

Het Grevelingemeer waar Brouwerseiland moet komen. (foto: Omroep Zeeland / Jan van der Linde)

Het benodigde bedrag, 15.000 euro, werd in september binnen een week bij elkaar gebracht. Omdat in totaal 30.000 euro nodig was - de overige 15.000 euro zou de ZMf uit eigen zak betalen - werd de actie niet meteen stopgezet.

"Dit laat zien dat mensen niet alleen bereid zijn om een handtekening te zetten onder een petitie, ze zijn zelfs bereid om hun portemonnee te trekken om deze plannen niet door te laten gaan", zei Ira von Harras van de ZMf tijdens een interview in september.

Brouwerseiland is een project van projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer dertien eilanden opspuiten en daar 325 vakantievilla's op zetten. De internationaal geliefde surfspot van windsurfers zal daardoor verdwijnen, want door de opgespoten eilanden wordt de wind gedempt. En volgens natuurorganisaties, waaronder ZMf, gaat door het project een stukje unieke natuur verloren.

De Raad van State is een laatste strohalm voor de tegenstanders van Brouwerseiland en de enige die de komst van Brouwerseiland nog kan stoppen. Eind juni stemde de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in met het bestemmingsplan en de bouwvergunning van het project. De Raad van State zal beoordelen of het proces van besluitvorming eerlijk is verlopen en kan eventueel eerdere besluiten verwerpen.

