Pastoor 'diep geraakt' door onthulling van informatiebord in Axel

Op het informatiebord staan alle voormalige pastoors van Axel (foto: Omroep Zeeland)

Het bord was een initiatief van de Stichting tot beheer van de R.K. begraafplaats H.Gregorius de Grote Axel. Volgens Co van Schaik van die stichting is het een eerlijk bord geworden. "De voormalige pastoors worden niet verheerlijkt, het is een getrouwe weergave van de Axelse kerkelijke geschiedenis."

Emotioneel

Ook de huidige pastoor van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies, Wiel Wiertz was bij de onthulling. Hij is geraakt door het initiatief. "Het laat zien hoe belangrijk deze vroegere pastoors waren voor de gemeenschap. En ik mag nu in hun voetsporen treden. Daar word ik eerlijk gezegd wel een beetje emotioneel van."