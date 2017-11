Geen provinciaal geld naar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

De Taskforce presenteerde maandag 30 oktober het rapport. (foto: Omroep Zeeland)

Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in een brief naar de Provinciale Staten naar aanleiding van het plan dat de Taskforce Toekomst Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen begin deze week presenteerde. In het rapport concludeert de Taskforce dat de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen moeten fuseren en worden de betrokken overheden gevraagd gezamenlijk tot een financiële regeling te komen.

"Als Provincie hebben wij geen taak in de financiering van voortgezet onderwijs: dat ligt bij andere overheden", zo schrijven de Gedeputeerde Staten in een brief aan de Provinciale Staten. "Wel zien wij een rol in het aanbieden van voldoende openbaar vervoer en scholierenvervoer." Ook kan de provincie een 'rol spelen in de lobby richting de ministeries in relatie tot krimp'.

Lees ook: