Daan Roosegaarde zet Middelburg onder water

"Het voelt alsof ik onder water zit", reageert een vrouw. Zij vindt het rustgevend. Een jongen omschrijft het als een vlies dat over de Markt ligt. En een meisje vindt het mooi, maar ook eng. "Het lijk écht net alsof je onder water zit!"

'Heel mysterieus en erg bijzonder'

De projectie toont golven boven de Middelburgse markt, alsof de hele stad is overspoeld. "Heel mysterieus en erg bijzonder", vertelt een andere vrouw. "Het is ook heel bijzonder dat dit hier te zien is, in ons eigen Middelburg", zegt een Middelburgse.

Jan-Hein Vader van de stichting Middelburg 800 wilde de lichtshow dolgraag naar de stad halen. "Ik ben heel trots dat het gelukt is." Tot nu was de projectie alleen te zien in wereldsteden als Parijs en Madrid. "Het is voor het eerst dat de projectie op een plein te zien is. Op andere plekken was het in een open gebied dus dit was voor de kunstenaar zelf ook een uitdaging."

Boodschap

Het is een kunstwerk met een boodschap. Daan Roosegaarde wil met de lichtshow laten zien hoe hoog het water kan stijgen als mensen niet zouden ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan. De projectie is tot zaterdagavond vier avonden lang te zien op de Markt.