In elektrische auto 'gemakkelijk' naar Groningen

Niels Braamse van Kyoto Lease uit Goes rijdt als een van de eerste Zeeuwen in een elektrische wagen, waarmee je gemakkelijk naar Groningen kunt rijden. "Ons bedrijf doet in groene auto's, en elektrisch rijden is voor ons een belangrijke markt", zegt hij. "Dit soort wagens kunnen een doorbraak betekenen. Ze zijn goedkoper dan de gangbare modellen en met de grote accu rijd je er zeker 350 kilometer mee."

Milieuzones

"Landen als Engeland en Frankrijk willen op de lange termijn alleen nog auto's op de weg toelaten die met 'groene' brandstof rijden", zegt hij. "Zoals elektrisch dus. En wat te denken van de milieuzones in de grote steden? Daar moeten we toch ook echt om gaan denken."

Braamse gelooft heilig in de toekomst van elektrisch rijden. "Tanken doe je voor 10 of 15 euro, je hebt veel minder onderhoud en het rijdt heerlijk comfortabel. En de bijtelling van 4 procent maakt het voor de zakelijke rijder heel interessant."

Elektrische auto's in Nederland. Bron: CBS

Volledig elektrisch Plug-in hybride 2015 7400 36.750 2016 9950 76.250 2017 13.709 95.725

Opladen via een stekker. (foto: Omroep Zeeland)

Wat kost elektrisch rijden? (Bron: ANWB) Volgens de ANWB is een elektrische auto aanzienlijk duurder in aanschaf dan een vergelijkbaar model op benzine of diesel, ondanks de forse prijsdalingen van de afgelopen jaren. Aanschafprijzen van een volledig elektrische auto liggen tussen nog tussen de 9.000 en 17.000 euro hoger dan een vergelijkbaar basismodel op benzine of diesel. Voordeliger in gebruik Een elektrische auto is wel voordeliger in het gebruik ten opzichte van een auto op benzine of diesel. Een elektrische auto vergt minder onderhoud en eigenaren van elektrische auto's profiteren van fiscale voordelen. De 'brandstof' is over het algemeen goedkoper maar de gebruikskosten van openbare laadpunten en snelladers zijn wel gestegen. Volgens de ANWB benadert de prijs van rijden op elektriciteit daardoor die van rijden op fossiele brandstof. Over het algemeen geldt: als je thuis of op het werk de auto oplaadt, kost rijden op stroom grofweg de helft van rijden op benzine of diesel.

Meer palen

Er zijn inmiddels tientallen openbare laadstations in Zeeland, naast laadstations bij particulieren thuis en bij bedrijven. Tot in de kleinste dorpen is er tegenwoordig wel een oplaadpaal voor de elektrische auto te vinden.

Rijders van elektrische auto's betalen voor het tanken met een pasje of met een app op de telefoon. CZAV gaat het aantal laadpunten bij de eigen tankstations komend jaar vertienvoudigen en Fastned exploiteert langs de A58 twee snellaad-stations.