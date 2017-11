Zeeland wordt wakker: Waterlicht, ontroerde pastoor en financiering fusie

Het project Waterlicht van Daan Roosegaarde op de Markt in Middelburg. (foto: Pieter de Bruijne via Omroep Zeeland Flickr)

Middelburg onderwater

Vanaf de onderkant tegen de zeespiegel aankijken, zónder natte haren. Het project 'Waterlicht' van kunstenaar Daan Roosegaarde, eerder te zien in Parijs en Madrid, is de komende avonden in Middelburg te bewonderen.

Onthulling van het pastoorsbord in Axel (foto: Omroep Zeeland)

Pastoor ontroerd

Om de kerkelijke geschiedenis en vooral de cultuur-historische waarde van het nieuwe stadspark van Axel te eren, werd gisteren op die plek een bord onthuld. De huidige pastoor was ontroerd. "Het laat zien hoe belangrijk deze vroegere pastoors waren voor de gemeenschap. En ik mag nu in hun voetsporen treden. Daar word ik eerlijk gezegd wel een beetje emotioneel van."

De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren. (foto: Omroep Zeeland)

Financiering fusie Zeeuws-Vlaamse scholen

De provincie steekt geen geld in de fusie tussen de Zeeuws-Vlaamse scholen, maar is wel bereid haar 'verantwoordelijkheid te nemen in het kader van leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen'. Oftewel: de provincie steekt geen geld in onderwijs, maar helpt wel bij het regelen van voldoende openbaar vervoer en het lobbyen in Den Haag.

Schapen in de Zeepeduinen in Burgh. (foto: Laura Knol via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Wolkenvelden en op een paar spatjes na droog. De maximumtemperatuur komt op 14 graden uit. Er waait een zwakke tot matige wind die in de loop van de dag van zuidwest naar noordwest draait.