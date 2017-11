Kinderen helpen bewoners De Combinatie met hun boodschappen

(foto: Omroep Zeeland)

De kinderen uit groep acht van drie Vlissingse basisscholen gaan daarom helpen met sjouwen. Volgens directrice Anoeska van den Noort van de Sint Jozefschool was het een idee van een van haar leerkrachten. "Die zag het bericht van Omroep Zeeland over de klachten van de bewoners, over dat ze zo ver moeten lopen met hun boodschappen en kwam met dit idee."

'Meteen enthousiast'

"We hebben het eerst binnen de school besproken, daarna met de twee andere scholen in het gebouw en natuurlijk ook met de leerlingen. En eigenlijk was iedereen meteen enthousiast, de kinderen ook!", vertelde Van den Noort vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Volgens de schooldirectrice is dit ook heel leerzaam voor de leerlingen. "Dit is ook echt iets wat we de kinderen willen leren: verantwoordelijkheid voor elkaar en zorg dragen voor de omgeving."

Helpen met dragen

Alle bewoners van De Combinatie zijn met een brief op de hoogte gebracht van het aanbod om te helpen met de boodschappen. Ze kunnen de school bellen en op twee vaste tijden per dag, tijdens de schoolpauzes, komen de leerlingen helpen met het dragen van de boodschappentassen.

Een deel van het gebouw is afgesloten vanwege een mogelijke constructiefout. Door diezelfde constructiefout is in mei een parkeergarage in Eindhoven ingestort.

Kleinste cirkel afgesloten

Het gebouw bestaat uit twee cirkels, waarvan de kleinste cirkel nu is afgesloten voor onderzoek. In het afgesloten deel zitten de Kinderopvang Walcheren (KOW), de GGD, Porthos en de parkeergarage waar de bewoners normaal gesproken hun auto kwijt kunnen.

De parkeergarage onder De Combinatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Maandag werd bekend dat de kleine cirkel nog in ieder twee weken dicht blijft. Volgens de gemeente is er geen acuut instortingsgevaar, maar is er wel nog meer onderzoek nodig.

Blijven sjouwen

Als uit het onderzoek blijkt dat de kleine cirkel na die twee weken nog langer dicht moet blijven, blijven de leerlingen volgens Van den Noort ook met boodschappen sjouwen. "We blijven net zolang doorgaan met deze actie als de garage gesloten blijft", aldus de schooldirectrice.

Lees ook: