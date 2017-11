KNRM haalt opa en kleinzoon van Oosterschelde

KNRM Hansweert (foto: Mario Rentmeester)

De KNRM kwam in actie na een melding van de familie van de twee zeilers. Ze maakten zich zorgen omdat ze geen contact meer met de twee kregen.

Vastgelopen

Rond 21.45 uur is de reddingboot van Hansweert uitgevaren. Via de verkeerspost Wemeldinge was inmiddels duidelijk geworden dat er 's middags een zeiljacht aan de grond had gezeten in het Brabants Vaarwater.

Daar aangekomen trof de KNRM de twee zeilers aan. Het zeiljacht was inmiddels los, maar de opa en kleinzoon waren volgens de opstappers van de KNRM flink 'gedesoriënteerd'. De opstappers hebben het zeiljacht teruggevaren naar de haven van Wemeldinge.