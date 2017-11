Locatie Tragel onder verscherpt toezicht

(foto: Omroep Zeeland)

De inspectie heeft het besluit genomen na verschillende bezoeken aan de locatie, in 2015 en 2016. Naar aanleiding van de opmerkingen destijds heeft Tragel verschillende maatregelen genomen, maar volgens de inspectie is de kwaliteit van de zorg nog onvoldoende. Het verscherpt toezicht duurt zes maanden.

Reactie Tragel

In een reactie op het besluit van de inspectie erkent Tragel dat er sprake was van een 'zorgelijke situatie' in 2015. Tegelijkertijd stelt de instelling dat de afgelopen twee jaar allerlei verbeteringen zijn doorgevoerd. "De kwaliteit en veiligheid van de zorg is niet in gevaar. Wij zien uw maatregel (verscherpt toezicht red.) als een stimulans en zien de resultaten met vertrouwen tegemoet."

Tragel Zorg is de grootste aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws-Vlaanderen.

