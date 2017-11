Eén jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor verduistering Goes

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

De vrouw uit Wemeldinge werkte bij de gemeente als schuldhulpverlener. Jarenlang heeft ze geld doorgesluisd naar haar eigen bankrekening. Het ging om geld van de gemeente Goes, maar ook dat van meer dan 100 bedrijven en 16 cliënten die in de schuldsanering zaten. In totaal een kwart miljoen euro. De gemeente heeft iedereen gecompenseerd, nadat de kwestie uitkwam. Alles bij elkaar kostte het Goes 350.000 euro.

De vrouw zei tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat ze zich diep schaamt voor de fraude. Ze zat zelf in de financiële problemen en zag geen uitweg meer. Het geld ging op aan uitjes met haar dochter. De advocaat van de vrouw: "mijn cliënt had een slechte jeugd en wilde haar dochter een beter leven geven".

