Een jaar celstraf voor frauderende ambtenaar

De vrouw uit Wemeldinge werkte bij de gemeente als schuldhulpverlener. Jarenlang heeft ze geld doorgesluisd naar haar eigen bankrekening. Het ging om geld van de gemeente Goes, maar ook dat van meer dan 100 bedrijven en 16 cliënten die in de schuldsanering zaten. In totaal een kwart miljoen euro. De gemeente heeft iedereen gecompenseerd, nadat de kwestie uitkwam. Alles bij elkaar kostte het Goes 350.000 euro.

De rechtbank rekent het de vrouw zwaar aan dat ze misbruik heeft gemaakt van haar positie bij de gemeente. En dat een financieel kwetsbare groep, die zij had moeten helpen, daar het slachtoffer van was.

Schone schijn

De vrouw zei tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat ze zich diep schaamt voor de fraude. Ze zat zelf in de financiële problemen en zag geen uitweg meer. Het geld ging op aan uitjes met haar dochter. De advocaat van de vrouw: "Mijn cliënt had een slechte jeugd en wilde haar dochter een beter leven geven".

De rechtbank zegt daarover in het vonnis: 'Zij deed dit puur voor eigen gewin. Niet alleen om haar schulden af te lossen, maar ook om er goed van te leven. Om de schone schijn op te houden'.

De fraude duurde van 2010 tot eind 2015. Het is al die tijd onopgemerkt gebleven, omdat het om kleine bedragen betrof en de vrouw gewiekst te werk ging. Bovendien werd ze op het werk als betrouwbaar en betrokken gezien. De rechtbank merkt op in het vonnis dat de controle van de gemeente tekortgeschoten is. Zeker omdat de gemeente een paar jaar geleden ook al slachtoffer was van fraude.

