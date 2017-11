'Zeeuws landschap gaat drastisch veranderen'

2000 zonneweides nodig

De zonneweide in aanbouw bij Middelburg is nog maar het begin. Als het de Zeeuwse overheden menens is om in 2050 klimaatneutraal te zijn, dan moeten er nog vele honderden van dit soort zonneparken bijkomen. Dat zegt Jacob van Berkel die bij de HZ onderzoek doet naar energie uit zon, wind en water. "De zonneweide in Middelburg is 12 hectare groot. Om te voorzien in alle energie die nodig is voor Zeeland, zou je 2000 van dit soort zonneweides nodig hebben."

In de toekomst zijn er veel meer zonnepanelen nodig voor energie (foto: Omroep Zeeland)

Van Berkel werkt al 1,5 jaar voor de HZ, maar wordt vandaag geïnaugureerd als lector Duurzame Energie in de Delta. Een lector is een soort hoogleraar, alleen dan niet op een universiteit maar op een hogeschool. Met de aanstelling van Van Berkel geeft de HZ een belangrijk signaal aan de samenleving, zegt directielid Bert Schollema: "Nederland zit in een transitie naar duurzame energie. Dat is allemaal nieuw en er moeten nieuwe dingen voor worden uitgevonden. De HZ wil voorop staan bij die ontwikkelingen."

Te weinig ruimte voor windmolens en zonneweides

Maar Van Berkel ziet ook een belangrijke taak buiten de muren van de HZ. Zo wil hij de luis in de pels zijn van Zeeuwse overheden. Die bieden nu nog veel te weinig ruimte voor windmolens en zonneweides. Hij heeft een duidelijke boodschap voor ze: "Overheden moeten in hun bestemmingsplannen veel meer ruimte bieden dan nu het geval is. Alleen dan kan Zeeland een stap zetten in het terugdringen van de CO2-uitstoot."

Windmolenpark op zee (foto: Omroep Zeeland)

Drijvende zonnevelden

De komende jaren worden er voor Zeeuwse kust een paar enorme windmolenparken gebouwd. Hoe mooi zou het zijn als dat ook met zonnepanelen kan. En dat is één van de speerpunten van Van Berkel bij de HZ. "Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. We zijn nog aan het kijken naar de stabiliteit van drijvende zonnevelden. Hoe houden die zich bij zware storm op zee? Dat is een enorme uitdaging en daar zijn we nog niet uit."

We zullen eraan moeten wennen dat er veel ruimte nodig is voor energie uit zon en wond. Maar dat zul je ervoor over moeten hebben om duurzaam te worden."" Jacob van Berkel, lector Duurzame Energie in de Delta

Landschap opofferen

Tot die tijd moet Zeeland het dus doen met zonnepanelen op het land. Als je alle Zeeuwse daken vol legt met zonnepanelen, levert dat volgens Van Berkel nog maar 10 procent van de stroom op die nodig is om Zeeland klimaatneutraal te maken. En dus moeten we een deel van het Zeeuwse landschap opofferen: "We zullen er aan moeten wennen dat er veel ruimte nodig is voor energie uit zon en wind. Maar dat zul je ervoor over moeten hebben om duurzaam te worden."