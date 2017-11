Trainer Palings gaat NOAD'67 verlaten

Ad Palings blijft trainer van NOAD'67 (foto: Omroep Zeeland)

"Ad is een echte clubman en paste heel goed bij ons. Het bestuur is van mening dat het tijd is om op zoek te gaan naar een andere trainer vanaf seizoen 2018-2019", staat in een verklaring van het bestuur op de website van NOAD'67 te lezen. De Thoolse vereniging is momenteel hekkensluiter in de 3e divisie B van het zaterdagvoetbal met één punt uit zes gespeelde wedstrijden.

Vacature

Na het bekendmaken van het vertrek van Palings plaatste NOAD'67 direct een vacature op de website om op die manier een opvolger te werven.