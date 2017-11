Nog meer Zeeuwse verhalen van Freek de Jonge te verwachten

(foto: Omroep Zeeland)

Freek de Jonge had voor de bundel verhalen de titel 'Zeelands Roem' bedacht. Dat vond hij als aanduiding voor zijn drie Zeeuwse jaren mooi passend bij 'Neerlands Hoop', de naam waaronder hij samen met Bram Vermeulen in de jaren '70 furore maakte in de theaters. De rechthebbende van die naam bleek het idee minder geslaagd te vinden. De titel 'Ben ik een Zeeuw?' die al voorkwam in het theaterprogramma 'Als je me nu nog niet kent' werd daarom weer voor de dag gehaald.

Op de vraag wat volgens Freek een Zeeuw eigenlijk is, kwam hij in de radiostudio niet tot een sluitende definitie. Hij noemde de namen van Michiel de Ruyter en jonkheer De Casembroot als typische Zeeuwen. In de ogen van De Jonge zijn dat in ieder geval mensen die verbonden zijn met het land en met zout water, en die iets hebben met geloof.

Luister hier naar het complete gesprek dat Martijn Katsman voerde met Freek de Jonge in de Zeeuwse Kamer:

