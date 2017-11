Vogelkers verdwenen door schapen

De vogelkers werd bestreden met de hulp van schapen, die het besje opaten. (foto: Omroep Zeeland)

De Amerikaanse vogelkers is een hardnekkig plantje, waar je niet zomaar vanaf komt. Simpelweg uit de grond trekken is te veel werk, daarom werden de schapen ingezet. De beesten begrazen meerdere keren hetzelfde stuk land, waarbij ze dus meerdere keren hetzelfde vogelkers-plantje aanvreten. Dat put de exoot zo uit, dat het na verloop van tijd niet meer teruggroeit.

De herder met zijn schapen (foto: Omroep Zeeland)

Proef

De schapen waren door Staatsbosbeheer ingezet als proef, in de hoop dat de vogelkers zou verdwijnen. Die proef is geslaagd, de Amerikaanse vogelkers is op dit moment volledig uit het Burghse duinlandschap verdwenen. Of het plantje ook écht wegblijft is nog even afwachten, in sommige gevallen kan het tot wel vier jaar duren en zijn meerdere begrazingen nodig om van de vogelkers af te komen. In mei of juni zien de boswachters pas of de vogelkers weer opkomt, of voorgoed weg is.

