'Elektrische auto's gaan windmolens achterna'

Mol rijdt al sinds 2011 in een elektrische auto, hij heeft er inmiddels 160.000 kilometer opzitten met zijn Nissan Leaf. Hij zou nooit meer anders willen. "We hebben net een nieuwe elektrische auto besteld, want de accu begint nu toch wat minder te worden", zegt hij. "Maar we hebben er nooit problemen mee gehad. Al die kilometers hebben we er met plezier mee gereden. En onder aan de streep zijn we niet duurder uit geweest dan met een benzine- of dieselwagen."

Alledaags

Mol verwacht dat binnen vijf jaar de elektrische auto tot het normale straatbeeld behoort. "De ontwikkelingen gaan hard. De elektrische auto komt beschikbaar voor 'gewone mensen' en de accu's worden steeds beter. Daardoor zal de elektrische auto binnen vijf jaar een alledaagse gebruiksauto zijn", voorspelt hij. "De grote automerken steken er miljarden in, en terecht."

Een groen vervoermiddel. (foto: Omroep Zeeland)

Snel gaan

Hij ziet paralellen met de ontwikkeling van de windmolens, waar hij bijna twintig jaar geleden al in investeerde. "Toen zei iedereen: dat gaat 'm niet worden, het is een druppel op een gloeiende plaat. En kijk nu eens. Voor de kust worden straks honderden nieuwe molens geplaatst, windenergie is een blijverdje. Het kan met de elektrische auto's ook snel gaan. Wie dacht er tien jaar geleden nog dat er zoveel mensen op een elektrische fiets gingen rijden?"