'Tragel voldoet over twee maanden aan alle eisen'

De stichting Tragel heeft over twee maanden nieuwbouw die wel aan alle eisen voldoet. De locatie van Tragel aan de Hoevedreef in Clinge is onder verscherpt toezicht gesteld, maar de oorzaak daarvan is volgens Tragel al bijna weggenomen.

Nieuwbouw Tragel in Clinge (foto: Omroep Zeeland) Guus Bannenberg, bestuurder van Stichting Tragel, snapt de kritiek van de Inspectie Gezondheidszorg. Die vindt de kwaliteit van de zorg aan de Hoevedreef onvoldoende. Volgens Bannenberg komt dat door het gebouw. Dat is te gehorig en is niet ingericht om de nieuwste behandelmethoden goed toe te passen. Tragel Zorg is de grootste aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws-Vlaanderen. Nieuwbouw is de oplossing, stelt stichting Tragel. Over twee maanden is die al helemaal klaar. Bannenberg benadrukt dat tot die tijd de kwaliteit en de veiligheid van de zorg niet in gevaar zijn. Lees ook: Locatie Tragel onder verscherpt toezicht