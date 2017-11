Deel dit artikel:











Bibliotheek Sas van Gent voorlopig in zorgcentrum

De bibliotheek van Sas van Gent zit de komende vier weken in zorgcentrum De Redoute, ook in Sas van Gent. Vanaf morgen kunnen leden daar terecht om boeken op te halen en terug te brengen. Alleen gereserveerde boeken kunnen worden afgehaald, een collectie is er niet.

MFC De Statie in Sas van Gent uit voorzorg gesloten vanwege mogelijke constructiefouten (foto: Omroep Zeeland) De openingstijden blijven hetzelfde, op woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 tot 17.30 uur. Langer dicht Dinsdag werd bekend dat De Statie in Sas van Gent vier weken dicht moet blijven. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft die tijd nodig om alle risicoplekken te bekijken en te onderzoeken. Lees ook: De Statie in Sas van Gent langer dicht

