Run op regentonnen in Noord-Beveland

"We zijn ooit gestart in het kader van milieubeleid", vertelt adjunct-secretaris Bas Melis. "Met de actie willen we waterverspilling tegen gaan, overbelasting van ons rioolstelsel verminderen én de burgers daar bewust van maken." Meer regentonnen betekent namelijk minder regenwater voor het rioolstelsel. Dat is niet alleen goed voor de waterzuivering - want schoon regenwater hoef je niet te zuiveren - het voorkomt ook het overstorten van het rioolstelsel en houdt de sloten schoon.

De gemeente probeert het de burger dan ook zo makkelijk mogelijk te maken: mensen kunnen kiezen uit twee formaten, twee ophaaldata én twee kleuren, donkergrijs en donkergroen.

Actie herhalen in 2018

Wethouder Van der Maas is blij met het resultaat. "In een kleine twee weken tijd hebben 500 mensen een regenton aangevraagd, hierdoor draagt de bevolking op een mooie manier bij aan een beter milieu." Omdat de actie ook dit jaar weer een succes was, heeft de gemeente besloten het in 2018 te herhalen. Melis: "We stoppen pas als we zien dat de belangstelling afneemt."

