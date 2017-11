Bomen snoeien ter voorbereiding op een orkaan

Het lijkt misschien vreemd dat militairen ingezet worden om bomen te snoeien, maar volgens plaatsvervangend groepscommandant Jordy is het belangrijk dat zij dit goed onder de knie krijgen. "Wij proberen ons voor te bereiden om te kunnen handelen bij een orkaan, zoals in september is gebeurd op Sint Maarten. De Koninklijke Landmacht moet namelijk in alle gevallen inzetbaar zijn."

Dode bomen

Het pakt ook goed uit voor Staatsbosbeheer. De bomen die langs het Isabellakanaal stonden, waren vrijwel afgestorven en stonden daardoor scheef over het kanaal gebogen. Hierdoor was het gevaarlijk voor kanoërs om er onderdoor te varen. Omdat Staatsbosbeheer zelf niet alle middelen heeft om de bomen te snoeien, zijn de militairen ingeschakeld.

Militairen snoeien bomen (foto: Omroep Zeeland)

Gat van Pinte

Eerder deze week hebben de militairen een nieuwe voetgangersbrug aangelegd over het Gat van Pinte bij Terneuzen. De oude brug was in verval geraakt en onveilig om overheen te lopen. Morgen is de laatste oefening in Vlissingen en gaan de militairen een auto uit het water takelen.