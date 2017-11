Deel dit artikel:











Vloer De Combinatie wordt getest met waterbassins

Het onderzoek naar de vloer in de kleine cirkel van De Combinatie start komende maandag. Dat deel van het Vlissingse gebouw is sinds zaterdag dicht, omdat het dezelfde constructie heeft als de parkeergarage in Eindhoven die in mei instortte.

(foto: Omroep Zeeland) Of de vloer voldoende gewicht aankan, wordt getest met behulp van waterbassins. Om mogelijke risico's uit te sluiten, wordt de vloer preventief ondersteund. Een aannemer plaatst vrijdag zogenaamde stempels, een soort stutten die de draagkracht van de vloer kunnen overnemen. Vervolgens worden de bassins op de vloer geplaatst en gevuld met water. Constructiewijze Het gebouw in het Middengebied in Vlissingen bestaat uit twee cirkels, waarvan alleen de kleinste cirkel wordt onderzocht. De grote cirkel heeft een andere constructiewijze en hoeft niet onderzocht te worden. In de kleine cirkel zijn onder andere de Kinderopvang Walcheren (KOW), de GGD en Porthos gevestigd. De kleine cirkel blijft afgesloten tot nader onderzoek is afgerond. Lees ook: Kinderen helpen bewoners De Combinatie met hun boodschappen

