Pleidooi voor behoud van oude pompstation in Oranjezon

Het oude pompgebouwtje in Oranjezon bij Vrouwenpolder moet plaatsmaken voor een nieuw pompstation van Evides. Dat schrijven de D66 en PvdA/Groenlinks in de gemeenteraad van Veere in vragen aan het dagelijks gemeentebestuur. De partijen vinden het onterecht dat het gebouwtje tegen de vlakte gaat, omdat het op de lijst van cultuurhistorisch waardevolle panden van de gemeente staat.

Omdat de nieuwe installatie niet mag opvallen in het landschap, wordt het ingegraven (foto: Omroep Zeeland ) Die lijst wordt komende donderdag voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee krijgt de lijst waardevolle panden een juridische status, maar dat gaat het pompgebouwtje niet meer redden, want volgens de D66 en PvdA/Groenlinks start de sloop al op maandag, vier dagen voordat de lijst officieel is gemaakt. Lijst waardevolle panden De vergunning voor de sloop was al verleend voordat het gebouw op de lijst van waardevolle panden kwam te staan. De sloop is onderdeel van de aanleg van een nieuwe pompinstallatie voor drinkwater. Als die af is, zitten de drinkwateropslag en het pompstation grotendeels onder de grond. Impressie van het nieuwe pompstation in Oranjezon van Evides (foto: Bosch Slabbers) De D66 en PvdA/Groenlinks vragen het dagelijks gemeentebestuur om alsnog aan te dringen bij Evides op uitstel van de sloop. "Het pompgebouw Oranjezon heeft bijzondere architectonische kwaliteiten en is met zijn kubistische vormentaal, de zorgvuldige baksteendetaillering en het subtiele samenspel van zware baksteenarchitectuur met het lijnenspel van de ragfijne stalen kozijnen een sprekend voorbeeld van het nieuwe bouwen uit de jaren dertig", schrijven de twee partijen. 'Ook voor toeristen interessant' "Het biedt niet alleen Zeeuwen een blik op een stukje recent historisch erfgoed, het is ook voor toeristen interessant", voegen de partijen daaraan toe. "Zij bezoeken immers een schitterend natuurgebied en zien het landschap dat zij als wandelaar/natuurliefhebber betreden in de context van een waterwingebied met een geschiedenis van meer dan een eeuw dat nog steeds als zodanig wordt gebruikt." Lees ook: Drinkwaterinstallatie Vrouwenpolder bereikt diepste punt