Borsele als eerste Zeeuwse aandeelhouder akkoord met havenfusie Zeeland-Gent

Gemeente Borsele nam gisteravond een besluit over de havenfusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent. (foto: Omroep Zeeland)

Uitgesproken positief

De meeste fracties waren uitgesproken positief over de fusieplannen. Wethouder Ad Schenk is blij met deze uitkomst. "Zeeland Seaports is op zichzelf te klein. Samengaan met Gent geeft veel meer mogelijkheden."

Grote verschillen

De kritische noot kwam van de PvdA-fractie. "We hebben weleens eerder nauwe samenwerking gezien met de Rotterdamse haven en dat is ons toen slecht bevallen", waarschuwt fractievoorzitter van de PvdA Arno Witkam. Hij denkt bovendien dat er grote verschillen zijn tussen Zeeland Seaports en de Gentse haven. Toch geeft zijn partij de fusieplannen het voordeel van de twijfel.

In totaal zijn er acht aandeelhouders die moeten instemmen met de fusie tussen de havens. Behalve Borsele, moeten de Provincie Zeeland en de havengemeentes Vlissingen en Terneuzen ook akkoord gaan. Daarnaast zijn er nog vier Vlaamse aandeelhouders: de stad Gent, de gemeentes Zelzate en Evergem en de provincie Oost-Vlaanderen.

Terneuzen nét voor

Met het unanieme besluit was de gemeente Borsele de gemeente Terneuzen nét voor. Vorige week ging de raadscommissie Bestuur en Middelen van Terneuzen al akkoord. De volledige gemeenteraad moet volgende week definitieve toestemming geven. De Provinciale Staten van Zeeland nemen in een speciale zitting op 1 december een definitieve beslissing over de fusie.

Over de fusie tussen de havens van Gent en Zeeland wordt al vele jaren gesproken. Samen komen de twee kleinere havens meteen in de Europese haven-top 10.

