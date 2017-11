Franca Treur keert terug naar geboortegrond voor boekpromotie

Tientallen mensen zijn naar Middelburg gekomen om te horen wat Franca Treur te vertellen heeft. Alle stoelen in boekhandel de Drvkkery zijn gevuld en veel mensen kijken staand naar het interview. Achteraf is er nog de mogelijkheid om zelf wat te vragen of het boek te laten signeren.

Het gereformeerde geloof

Haar nieuwe boek Hoor nu mijn stem gaat over Ina, die als ze drie is haar ouders verliest en opgroeit bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen Ma en Sjaan. Ze moet kiezen tussen het gereformeerde geloof en het beklimmen van de maatschappelijke ladder.

Volgens Franca Treur voelt het promoten van haar boek in haar eigen geboortestreek niet als verantwoording afleggen. "Het gaat natuurlijk over Zeeland en over gereformeerden. Ik snap dat mensen daar een mening over hebben, maar dat maakt me niet uit, want dat krijg je nu eenmaal als je een boek de wereld instuurt."

Weerstand en kritiek

Ze snapt dat wat ze schrijft bij sommige lezers weerstand en kritiek opwekt. "Als schrijver moet ik werken met wat ik in me heb. En ik snap dat deze thematiek een bepaalde gevoeligheid met zich meebrengt. Maar ik sta achter wat ik geschreven heb."

Voor haar volgende boek zou ze zomaar de Westerschelde kunnen oversteken, want ze was al bezig met een boek dat zich voor een groot deel in Zeeuws-Vlaanderen afspeelt. Daar is ze mee gestopt toen ze het idee kreeg voor dit boek. Ze overweegt nog om het Zeeuws-Vlaamse verhaal weer op te pikken, maar dat weet ze nog niet zeker.