Ziekenhuis top 100: ZorgSaam daalt, ADRZ stijgt

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is jammer dat we zijn gedaald", zegt ZorgSaam-directeur René Smit. "Het komt door een paar nieuwe normen waar het AD rekening mee houdt." Smit vindt de lijst niet altijd iets zeggen over hoe goed een ziekenhuis is. "Het is een goede manier om de zorgkwaliteit omhoog te krijgen, maar het is geen voetbalcompetitie waarin wij nu 1-0 voor staan op het ADRZ."

(foto: Omroep Zeeland)

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) verbetert zich voor het tweede jaar op rij. Twee jaar gelden stond het nog op plek 69. Op die beoordeling is het ziekenhuis trots, zo laat directeur Claudia Brandenburg weten. "We werken continu hard aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, deze top-100 zullen we ook aangrijpen voor verdere verbetering."

Beste ziekenhuis

Het beste ziekenhuis, het Beatrixziekenhuis Rivas, van Nederland staat net als vorig jaar in Gorinchem. Bekijk hier de hele top-100 van de krant en details over de uitslag van de Zeeuwse ziekenhuizen.

Lees ook: