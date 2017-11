Babbelaars en bolussen aan de Haagse Bluf

Als je het hoofdkwartier van de Jonge Democraten aan de Haagse Bluf in Den Haag binnenloopt, lacht het Zeeuwse wapen je vanaf een prominente plek in het gebouw toe. Op een zwart krijtbord staat in grote letters Zeeland geschreven. De tekening is jaren geleden gemaakt door een jongen uit Heinkenszand. Als het aan de nieuwe Zeeuwse bestuursleden van de jongerenorganisatie van D66 ligt, wordt het Zeeuwse wapen nooit meer uitgeveegd.

Het Zeeuwse wapen neemt een prominente plaats in bij de Jonge Democraten (foto: OZ)

Want sinds kort hebben de Jonge Democraten twee Zeeuwen in het bestuur. Lysanne van Schaik uit Goes doet de PR en Dennis van Driel uit Oost-Souburg is zelfs vice-voorzitter. En hun komst is niet onopgemerkt gebleven op de burelen de D66-jongeren. Zo heeft Lysanne altijd de Zeeuwse vlag over haar stoel liggen. En ze hebben samen met 18 andere jongeren met Zeeuwse roots een eigen whatsappgroep die 'De Babbelaers' heet.

Zeeuwse Jonge Democraten hebben eigen appgroep, genaamd De Babbelaers (foto: OZ)

Babbelaers

Die is genoemd naar het bekende Zeeuwse snoepje. "Maar het zou ook kunnen verwijzen naar het feit dat we graag met elkaar babbelen", zegt Lysanne. De Zeeuwse D66-jongeren bespreken in de appgroep de laatste ontwikkelingen in de Zeeuwse politiek. Want al wonen en werken ze niet meer in Zeeland, ze blijven altijd een band houden met onze provincie.

Mensen hebben vaak het gevoel als je uit Zeeland komt van_ Waar zijn je klompen? Waarom spreek je Nederlands?"" Lysanne van Driel, bestuurslid Jonge Democraten

Trots op Zeeland

"Mensen hebben vaak het gevoel als je uit Zeeland komt van: Waar zijn je klompen? Waarom spreek je Nederlands", zegt Lysanne. "Ik voel toch heel erg de druk om ons te verdedigen. Want ik ben er best trots op dat ik uit Zeeland kom."

Bestuurslid Lysanne van Schaik van de Jonge Democraten op het Binnenhof (foto: OZ)

Dat geldt ook voor vice-voorzitter Dennis: "Het is toch iets wat je meedraagt dat je in Zeeland bent opgegroeid. En je blijft ook betrokken bij de Zeeuwse politiek omdat je je toch wel zorgen maakt over de krimp in de regio. En over andere ontwikkelingen in Zeeland."

Het is de bedoeling dat Dennis en Lysanne een jaar in het bestuur blijven. Hoe hun politieke leven er verder gaat uitzien, daarvan hebben ze nog geen idee. Maar deze ervaring neemt niemand ze meer af.

Ik heb zeker niet de ambitie om de Zeeuwse opvolger van Alexander Pechtold te worden."" Dennis van Driel, bestuurslid Jonge Democraten

Voor Lysanne is het vooral een periode waarin ze heel veel leert: "Je moet je voorstellen dat je wordt gekozen op een congres. Er zijn dus honderden mensen die op je moeten stemmen en die jou geschikt moeten vinden voor de functie. Dat is democratie zoals het hoort. Heel leuk om mee te maken."

Dennis heeft wel ambities in de politiek, maar wil niet de Tweede Kamer in. Hij ziet zichzelf liever lobbyist worden of beleidsmaker achter de schermen. Eén ding weet Dennis zeker: Hij wordt niet de Zeeuwse opvolger van Alexander Pechtold.