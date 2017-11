Deel dit artikel:











Terneuzense drugsdealer opgepakt

In Terneuzen is gisteravond een 37-jarige man in zijn woonplaats opgepakt. De man wordt verdacht van het handelen in drugs en had heroïne, cocaïne en amfetamine bij zich.

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie) Agenten hielden de man rond 20.00 uur aan op de Donze Visserstraat. De politie had het vermoeden dat de man drugs op zak had. Hij zei drugs op zak te hebben voor eigen gebruik. De agenten fouilleerden de man en daarbij vond de politie meerdere zakjes poeder. De drugs zijn in beslag genomen en de man is ingesloten voor verder onderzoek.