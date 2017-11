Examenjaar is spannend, maar niet op het Luzac college

Het Luzac college zit sinds 2009 in Goes. De school zet in op kleine klassen, maximaal 16 leerlingen en veel persoonlijke begeleiding. Volgens rector Rob Frencken wordt voor iedere leerling een op maat gemaakt plan opgesteld, waarbij de zwakheden worden getackeld en de sterke punten verder worden uitgewerkt. De school heeft dit jaar 50 leerlingen, en zou dat graag verdubbeld zien.

Meer zelfvertrouwen

Frencken zegt dat ondanks het slagingspercentage van vorig jaar leerlingen nog steeds serieus naar het examen moeten kijken, maar denkt dat de Luzac-methode wel garant staat voor succes: "Ze krijgen meer zelfvertrouwen en meer grip op hun werk". Dat 100 procent van de leerlingen vorig jaar een diploma haalden is volgens hem uniek, maar houdt het hem verder niet bezig: "Ik wil dat leerlingen het beste uit zichzelf halen."

Je hebt leerlingen die hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs, maar ook jongeren die met topsport bezig zijn." Rob Frencken, rector Luzac college Goes

De types leerlingen die op het Luzac zitten verschillen nogal volgens de rector: "Je hebt leerlingen die hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs, maar ook jongeren die met topsport bezig zijn, hun studie alleen overdag willen doen, om 's avonds tijd vrij te houden voor de andere bezigheden."

Fors bedrag

Hij erkent dat 20.000 euro een fors bedrag is voor een jaar studie, maar zegt een tendens te zien waar meer en meer ouders bereid zijn om extra te investeren in de studie van hun kinderen. Ook in het reguliere onderwijs, zoals het inschakelen van een huiswerkbegeleidingsbureau.

Volgens hem moet de investering gezien worden als een extra motivatie voor de leerling, omdat die realiseert dat er extra geld besteed wordt. Zodra dat als druk wordt ervaren, ligt daar voor het Luzac een taak om die weg te nemen. Ook denkt de rector dat op het reguliere onderwijs mogelijkheden zijn om het beste uit leerlingen te halen, zelfs als ze in grote klassen zitten.

Hidde uit Zierikzee, leerling van het Luzac college (foto: Omroep Zeeland)

Hidde uit Zierikzee bleef twee keer zitten op het Pontes Pieter Zeeman, waarna zijn moeder besloot hem het vwo te laten doen op het Luzac. Het zijn volgens hem inderdaad de kleinere klassen en de op maat begeleiding die ervoor gaan zorgen dat hij dit jaar zijn diploma gaat halen. Hij weet dat zijn moeder veel geld betaald om hem een diploma te laten halen en zegt daardoor gemotiveerd te zijn in plaats van zich onder druk gezet te voelen.

Iedereen hier heeft geluk dat de financiële middelen er zijn, maar dat wil niet zeggen dat we kakkers zijn." Hidde, leerling Luzac college

Hidde denkt niet dat omdat hij en zijn medeleerlingen het geluk hebben dat de ouders veel geld op tafel kunnen leggen er een rijkeluismentaliteit op school heerst: "Iedereen hier heeft geluk dat de financiële middelen er zijn, maar dat wil niet zeggen dat we kakkers zijn." Hij erkent dat aan de kleine klassen en de persoonlijke begeleiding hoe dan ook een prijskaartje hangt dat niet door iedereen betaald kan worden, en zou graag zien dat die faciliteiten beschikbaar zouden worden in het reguliere onderwijs.

