In Westkapelle verkoopt en koopt iedereen kinderpostzegels

Verkoop kinderpostzegels gestart (foto: Omroep Zeeland)

De Lichtstraal in Westkapelle en De Klimroos in Krabbendijke behoren al enkele jaren tot de scholen met de hoogste opbrengst. Voor De Lichtboei in Westkapelle, met 12 leerlingen in groep 7/8, was het de eerste keer dat ze in de lijst van beste 24 scholen van Nederland terecht kwamen.

De kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden. Duizenden leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan, op de laatste woensdag in september, langs de deuren. Sinds enkele jaren kunnen kopers ook online een bestelling plaatsen. De opbrengst van de actie gaat naar projecten om kwetsbare kinderen te helpen.

De ranglijst van de 24 beste scholen in Nederland wordt bepaald op het gemiddelde verkoopbedrag per leerling. De scholen, waaronder de drie scholen in Zeeland, mogen op 11 april gratis naar Duinrell in Wassenaar.

Beste scholen van Zeeland