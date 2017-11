Vestrock en Weitjerock genomineerd voor Europese popprijs

Festivalterrein Vestrock (foto: Paul Verstraeten)

Voor beide festivals is het niet de eerste keer dat ze zijn genomineerd. Voor Weitjerock is het de vijfde keer dat ze een nominatie hebben in de categorie 'Best Small Festival'. Vestrock heeft voor de achtste keer een nominatie gekregen. Beide festivals wonnen nog nooit.

De lijst is opgesteld door een internationale jury, en publiek mag nu stemmen. In januari wordt de uitslag bekend.