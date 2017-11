Kamerleden uitgenodigd in Zeeland

zaal Tweede Kamer (foto: Omroep Zeeland)

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de uitnodiging ontaardt in een soort Zeeuwse bedelcampagne bij het Rijk. Anderzijds is er een fonds voor regionale ontwikkeling van 900 miljoen euro waarvoor Zeeland in aanmerking kan komen.

Een motie van PvdA, CDA, VVD en SGP om de uitnodiging te versturen werd door alle Statenleden aangenomen. "Zo vaak komen Kamerleden niet naar Zeeland," zei CDA-Statenlid Hannie Kool-Blokland, een van de initiatiefnemers van de motie. Maar hebben die nieuwe Kamerleden daar wel tijd voor? "Ik vind het hun volksvertegenwoordigende taak om hierheen te komen en alle regio's van Nederland in het vizier te hebben, niet alleen de Randstad," aldus de CDA-politica.