Hoe kleiner de klas, hoe meer geslaagden

Vorig jaar zijn alle 21 kandidaten van het Luzac College in Goes voor hun examen geslaagd wat een slagingspercentage van honderd procent opleverde. Maar het is een particuliere school die zo'n 20.000 euro per jaar kost.

De Isaac Beeckman Academie in Kapelle scoort ook hoog. Een school die ook inzet op kleine klassen, maar dat doet door op managers en overhead te besparen. Daarom wil de school niet meer dan tachtig leerlingen per jaar aannemen. Beide scholen hebben veel leerlingen die vmbo of mavo getest waren, maar toch met een havo- of vwo-diploma op zak de deur uit gingen.

Risico

Aan het aannemen van leerlingen met een vmbo-advies zit overigens wel een risico. Als de leerling niet mee kan op de Isaac Beeckman Academie, dan moet hij of zij er vanaf. Op de school is geen ruimte voor onderwijs op vmbo-niveau.

Klassen zijn in principe niet groter dan zestien leerlingen, hoewel dat soms op Isaac Beeckman wel voorkomt. Het totaal aantal leerlingen op de school is ongeveer 400. Het Luzac en de Isaac Beeckman verschillen naast het lesgeld ook op een andere manier van elkaar; het Luzac heeft een zeker 'opvangimago' omdat leerlingen vaak instromen van andere middelbare scholen, en leerlingen en hun ouders kiezen vanaf het eerste jaar bewust al voor de Beeckman Academie.

Kleine klassen bij de Isaac Beeckman Academie (foto: Omroep Zeeland)

Aan woorden zoals 'kleinschaligheid' en 'aandacht' zit in het onderwijs altijd een prijskaartje. Maar waar het Luzac veel inkomsten krijgt omdat het een particuliere school is, krijgt de Isaac Beeckman de begroting rond door kosten te besparen.

Misha van Denderen van de Beeckman Academie somt de belangrijkste factoren op: "Een redelijk klein gebouw waardoor huisvestingskosten overzichtelijk zijn, geen dure besturen en het wegsnijden van managers, waardoor dat geld kan ingezet worden voor docenten." Op die manier is het geld dat per leerling beschikbaar is gesteld door de overheid voldoende om de academie te bekostigen.

Managers er uit gooien en overheadkosten terugdringen klinkt leuk, maar je moet daadwerkelijk veranderen anders krijg je chaos." Misha van Denderen, Isaac Beeckman Academie

Van Denderen ziet dat de succesformule van de academie aandacht trekt. Toch ziet hij het niet zo snel gebeuren dat de reguliere middelbare scholen in Zeeland de managers, roostermakers en andere overheadkosten terug gaan brengen: "De gevestigde orde heeft moeite met dit concept en houdt aan hun eigen concept vast. Managers eruit gooien en overheadkosten terugdringen klinkt leuk, maar je moet daadwerkelijk veranderen anders krijg je chaos."

Grens aan groei

Inmiddels zijn er vijf Isaac Beeckman Academies door het hele land. Dat biedt voordelen door gezamenlijke inkoop en ICT-gebruik, wat ook weer kosten drukt, volgens Van Denderen. Meer dan 10 vestigingen wil het bestuur niet, want is het overzicht weg en nemen de overheadkosten, met extra (betaalde) bestuursleden, toe. Hij ziet wel dat het idee van kleinschaligheid door andere scholen wordt overgenomen.

