Van Drongelen wel, Nieuwkoop niet in Jong Oranje

Voetballer Rick van Drongelen uit Axel is terug in de selectie van Jong Oranje. De verdediger van Hamburger SV is hersteld van een bekkenblessure, die hem ruim een maand aan de kant hield. Feyenoorder Bart Nieuwkoop uit Tholen is niet opgeroepen.

Jong Oranje met Rick van Drongelen (staand, tweede van links) voor het duel tegen Schotland (foto: Orange Pictures) Bondscoach Art Langeler heeft negentien spelers opgeroepen voor het EK-kwalificatieduel met Andorra, op 10 november in Doetinchem. Jong Oranje staat in groep 4 op de derde plaats, met vijf punten uit vier duels. Andorra is laatste met één punt uit drie wedstrijden. Selectie Jong Oranje bondscoach: Art Langeler Riechedly Bazoer - VfL Wolfsburg Gervane Kastaneer - 1. FC Kaiserslautern Steven Bergwijn - PSV Justin Kluivert - Ajax Justin Bijlow - Feyenoord Sam Lammers - PSV Joël Drommel - FC Twente Yanick van Osch - PSV Rick van Drongelen - Hamburger SV Thomas Ouwejan - AZ Denzel Dumfries - SC Heerenveen Bart Ramselaar - PSV Timothy Fosu Mensah - Crystal Palace Pablo Rosario - PSV Justin Hoogma - TSG 1899 Hoffenheim Jeremiah St. Juste - Feyenoord Oussama Idrissi - FC Groningen Guus Til - AZ Frenkie de Jong - Ajax Bart Nieuwkoop maakte wel deel uit van de voorselectie van Jong Oranje, maar de Feyenoorder maakt geen deel uit van de definitieve selectie.