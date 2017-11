'Dit is toch belachelijk, dit gebeurt bij ons voor de deur'

Hulst wil de Westelijke Perkpolder ophogen om er een golfbaan met uitzicht op de Westerschelde aan te leggen. Daarvoor wil de gemeente grond van zogenoemde 'industriële klasse' gebruiken. Volgens Charles en Ingrid Heiszler is dat vervuilde grond en dus willen ze meer informatie. Maar het gaat ze niet alleen om de soort grond die wordt gebruikt.

Achttien meter hoog

Ze maken zich ook zorgen over hoeveel meter de polder wordt opgehoogd. Op sommige stukken, vermoedelijk direct naast hun camping, zou de polder achttien meter hoger komen te liggen. En daarmee verliest de camping het weidse uitzicht op de polder. Keer op keer hebben ze de gemeente Hulst gevraagd om informatie. Ze zeggen dat ze die nauwelijks krijgen. En als ze al documenten ontvangen, dan zijn hele bladzijden zwart gemaakt, zodat ze de teksten niet kunnen lezen.

Soms heeft de gemeente Hulst hele pagina's zwart gemaakt, zodat de informatie onleesbaar is (foto: Omroep Zeeland)

Het vertrouwen in de gemeente Hulst is bij Charles en Ingrid Heiszler bijna tot het nulpunt gedaald. Ingrid: "Wij moeten goed geïnformeerd zijn om ons te kunnen voorbereiden op wat hier gaat gebeuren. En wat je ziet, is dat gewoon heel veel niet openbaar gemaakt wordt aan ons. Terwijl wij leven en werken in deze polder. Het is voor onze toekomst superbelangrijk. We mogen niet eens een plankaart met de hoogtelijnen hebben. Dat is toch belachelijk! Het gaat hier voor onze deur gebeuren."

Als je geheimzinnig doet, heb je iets achter te houden." Charles Heiszler, eigenaar camping Perkpolder

Charles Heiszler: "Een plankaart is gewoon iets wat als eerste vrijgegeven zou moeten worden. Om de mensen een idee te geven van wat hier, naast onze deur, staat te gebeuren." De twee eigenaren van camping Perkpolder nemen het Hulst bijzonder kwalijk dat er zo geheimzinnig wordt gegaan. Charles: "Als er een prijs voor geheimzinnigheid zou zijn, dan had Hulst gegarandeerd de eerste prijs gewonnen."

Reactie gemeente Hulst In een reactie laat de gemeente Hulst weten dat de onleesbaar gemaakte stukken bedrijfsgevoelige, vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie bevatten en daarom niet openbaar gemaakt kunnen worden. Ook zijn soms gedeeltes die de gemeente niet relevant vindt voor de omwonenden met zwarte en blauwe blokken afgeschermd.

Juist het gebrek aan informatie maakt de Heiszlers achterdochtig: "Als je geheimzinnig doet, heb je iets achter te houden. Als je niks te verbergen hebt, dan geef je de rapporten niet op deze manier aan ons." Ze begrijpen nog dat financieel gevoelige informatie niet bekend wordt gemaakt. Maar volgens Charles Heiszler is er veel meer onnodig zwart gemaakt.

