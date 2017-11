Ellen Shae pakt vaak haar gitaar als troost

Ellen Shae - Clouds

Al vanaf een jaar of zeven is Ellen actief in de muziek. Bij de fanfare leerde ze noten lezen en speelde ze dwarsfluit. Toch koos ze ervoor te gaan werken in de zorg. "Het commerciële is niet zo mijn ding. Ik heb altijd de drang gehad m'n eigen ding te doen."

"Die singer-songwriterskant heb ik pas later ontdekt. Ik heb eerst in bandjes gezongen en hield de liedjes die ik schreef voor mezelf. Ik had het idee dat mensen er niet op zaten te wachten. Op een feestje zag ik een gitaar en speelde een eigen liedje. Iemand zei: dat moet je niet voor jezelf houden!"

Moeilijke periode

Tussen het album My Window uit 2014 en de nieuwe EP zitten drie jaar. "Er kwam een moeilijke periode tussendoor. M'n moeder is overleden en dat hakte er best wel in. Ik heb voor m'n moeder gezorgd tijdens haar ziekte, de muziek was toen even op. Het heeft nu wel nieuwe liedjes opgeleverd. Mijn muziek is mijn psycholoog. Daar verwerk ik alles in."

Als ik ergens mee zit, pak ik m'n gitaar vaak als troost en dan rolt er als vanzelf een riedeltje uit. " Ellen Shae

Ellen maakt het liefst muziek met anderen samen. "Ik heb altijd ideeën in m'n hoofd dat ik een baslijntje hoor of een cello, stemmetjes. Ik vind het ook leuker om samen muziek te maken. Muziek is communicatie." Aan de assertiviteit heeft ze moeten werken, maar nu is ze echt de baas. "In het begin wilde ik eerst iedereen tevreden stellen, maar met m'n eigen muziek ben ik heel duidelijk. Ik hoor in m'n hoofd wat ik wel en wat ik niet. De sfeer is goed en gezellig. Ook de bandleden komen met een idee. We proberen soms samen dingen uit,"

Eigen verhaal

Clouds is eigenlijk een EP, een mini-album met vijf tracks. "Ik probeer de teksten zo te schrijven dat iedereen z'n eigen verhaal in de liedjes kan vinden." Af en toe schrijf ik heel persoonlijk. Meestal als ik ergens mee zit, pak ik m'n gitaar vaak als troost en dan rolt er als vanzelf een riedeltje uit. Daar zing ik dan iets bij en dat werk ik verder uit. Het gaat als het ware vanzelf."

Optredens

De komende tijd staan er allerlei optredens gepland, in Koewacht, Axel, Middelburg en Oost-Souburg, maar ook in België. De combinatie met haar werk in de zorg is daarbij best lastig, maar gelukkig is er alle begrip bij de collega's.

Ellen: "Het allermooiste zou zijn als ik er tòch m'n werk van zou kunnen maken. Ik heb ideeën voor een nieuwe EP en misschien ga ik in juni naar Amerika naar de celliste Sera Smolen die ook op het album te horen is. Zij is van een singer-songwritersduo. Waarschijnlijk ga ik daar aan hun album meewerken."