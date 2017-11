Deel dit artikel:











Zeeuwse opa's en oma's rocken in clip Royal Engineers

De Utrechtse band The Royal Engineers heeft een videoclip gemaakt voor hun nieuwe single Rock 'n Roll Will Never Let You Down. Daarin zijn niet de bandleden zelf, maar Zeeuwse bejaarden te zien.

The Royal Engineers - Rock 'N Roll Will Never Let You Down In de clip doen opa's en oma's auditie voor een niet al te subtiel jurylid. Eén van hen is de oma van René Geelhoed, de uit Zonnemaire afkomstige zanger/toetsenist van de band. De hoofdrolspelers in de nieuwe clip van The Royal Engineers (foto: The Royal Engineers)