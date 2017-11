Skeletten, scherven en wrakstukken, leerlingen massaal de musea in

Afgelopen week zijn meer dan 700 basisschoolleerlingen op bezoek geweest bij acht musea op Schouwen-Duiveland: Brouws museum, Brusea, Museum de Burghse Schoole, Cameramuseum, Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg, Museumhaven Zeeland, Stadhuismuseum Zierikzee en het Watersnoodmuseum.

Vandaag waren leerlingen van basisschool 't Kofschip te gast in het Stadhuismuseum in Zierikzee. In verschillende ruimten kregen de kinderen opdrachten voorgeschoteld. Zo konden leerlingen ervaren hoe het was om archeoloog te zijn. Ze konden scherven van oude vondsten weer in elkaar zetten. Anderen bekeken oude wrakstukken van een schip dat gezonken was.

Doe-us!

Doe-us! is een cultuureducatieproject voor de groepen 7 en 8. De musea zijn verenigd in de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD). Samen vertellen zij het verhaal van Schouwen-Duiveland. Tijdens Doe-us leren de leerlingen meer over het landschap van Schouwen-Duiveland in de breedste zin van het woord, in heden, verleden en toekomst. Over twee jaar bezoekt opnieuw een groep leerlingen de Schouwse musea.